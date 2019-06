Althengstett Speed-Dating für die Ausbildungsplätze

Althengstett. Am Donnerstag, 27. Juni, treffen in der Festhalle Althengstett Ausbilder auf potenzielle Auszubildende, um sich zehn Minuten lang über alles, nur nicht über Noten, Zeugnisse und Bewerbungsmappen, zu unterhalten. Die Idee hinter der Konzeption ist, den persönlichen Kontakt zwischen Betrieb und Schülern in den Mittelpunkt zu stellen. Der erste Eindruck zählt und soll jenseits klassischer Bewertungsmuster die Frage beantworten: "Passen wir zueinander?". Damit wird kein Bewerbungsverfahren ersetzt, jedoch durch eine schnelle, direkte und persönliche Ebene im Vorfeld ergänzt, heißt es in einer Pressemitteilung. Es geht darum, den jungen Menschen hinter der Bewerbungsmappe zu entdecken.

Die weiterführenden Schulen aus der Umgebung wurden eingeladen. Schulleitungen, Berufsorientierungslehrer sowie Schulsozialarbeiter werden im Vorfeld informiert und eingebunden. Ein wichtiger Bestandteil der Konzeption ist die Verbindlichkeit. Nicht nur die Unternehmen, sondern auch die Schüler müssen sich zu der Veranstaltung verbindlich anmelden. Dabei bestimmen die Schüler, mit welchen Unternehmen sie ins Gespräch kommen wollen. 17 Unternehmen haben sich zu der Premiere angemeldet.

Anmeldung online