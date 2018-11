Althengstett SPD regt "Wohnungsgipfel" im Kreis an

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Stoch begibt sich dann auch auf zahlreiche weitere politische Felder und kritisiert unter anderem, dass die Kommunen mit den Kosten und Herausforderungen der Integration allein gelassen würden. Der Ausbau der digitalen Infrastruktur sei flächendeckend dringend nötig. Und die Aufstockung der Lehrerstellen sowie Gesamtschulen für die Klassen 5 bis 7. Die frühkindliche Bildung sei äußerst wichtig und müsse genauso schnell verbessert werden wie die Weiterbildungsmöglichkeiten in vielen Bereichen.

Fechner zeigt sich gut in- formiert über die Wohnungs- situation im Kreis Calw. Mindestens 1400 Wohnungen müssten jährlich erstellt werden, um der rasant steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Für Neubaugebiete fordert er, dass dort stets verpflichtend mindestens 30 Prozent bezahlbare Wohnungen gebaut werden müssten. Die Schere zwischen Wohlhabenden und Normalverdienern gehe immer weiter auseinander.

Die Zahl der Millionäre steige ständig an. Gleichzeitig sei die Zahl der armutsgefährdeten Menschen in Deutschland rapide gestiegen. Menschen mit geringeren Einkommen müssten oft bereits 50 Prozent ihres Einkommens für Miete ausgeben. "Wir müssen bauen, bauen, bauen!", fordert der SPD-Abgeordnete mit Nachdruck. Er regt einen "Wohnungsgipfel" auf Kreisebene an, mit allen vom Wohnungsbau Betroffenen. So könne man Bedarf und Förderprogramme für unsere Region maßgeschneidert aus- arbeiten. Hierfür sei die Zusammenarbeit mit gemeinnützigen und genossenschaftlichen Institutionen notwendig. Bundes - und Landeseigentum müsste erfasst und dem bezahlbaren Wohnungsmarkt zugeführt werden. Als Mietobergrenze werden von den Sozialdemokraten maximal acht Euro pro Quadratmeter gesehen. Die Halbierung der Grunderwerbssteuer bei Ersterwerb von selbst genutztem Wohnraum sei zudem ein probates Mittel, um die Wohnraumkrise in den Griff zu bekommen.

Am Ende der sich anschließenden Aussprache kann Esken immerhin eine erfreuliche Aussage machen. "Alle Fraktionen im Bundestag sagen mittlerweile, dass der Wohnungsbau die neue soziale Frage ist", unterstreicht sie. Die zukunftsweisende Resolution "Wohnen für alle – ein soziales Grundrecht" wurde von den anwesenden Parteimitgliedern dann einstimmig angenommen.