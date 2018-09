Althengstett Spannende Jagd nach Wassertierchen

Althengstett-Ottenbronn. Das Ökomobil des Regierungspräsidiums Karlsruhe hat in Ottenbronn Halt gemacht und rund 20 Kinder an das idyllisch gelegene Biotop am Waldrand gelockt. An dem mit Schilf bewachsenen Teich herrschte reges Leben. Die Althengstetter Regionalgruppe des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) hatte zu dieser Veranstaltung eingeladen.