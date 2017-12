Althengstett Schwimmvergnügen nach den Feiertagen

Althengstett. Um 10.30 Uhr war offizieller Einlass. Die ersten Badegäste waren aber schon etwas früher da. Das war ihr Glück. Denn Hauptamtsleiterin Gudrun Stahlhut hatte für die Frühaufsteher, die Familie Jörg aus Neuhengstett, einen Einkaufsgutschein als Begrüßungsgeschenk parat. Auch Bürgermeister Clemens Götz war mit seinem Sohn einer der ersten Schwimmer. "Ich freue mich, dass es endlich los geht. Den Eröffnungstag lassen wir uns nicht entgehen", freute er sich.

Zu den Premierenbesuchern zählten hauptsächlich Familien. So auch Lars Schelske aus Neuhengstett mit seinen Kindern. "Für meine Kleinen ist es toll, dass es eine so nahe Schwimmmöglichkeit wieder gibt", erklärt der Vater. In der Zeit des Umbaus hätten sie immer nach Leonberg ins Hallenbad schwimmen gehen müssen, lange Fahrtzeiten inklusive.

Lange Wartezeit