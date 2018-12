Althengstett Schwestern bewahren die Familientradition

Reger Betrieb

Es ist gar nicht so einfach, am Jahresende das Althengstetter Backhaus benützen zu können, denn viele Bürger tragen sich gerade vor den Festtagen und dem Jahreswechsel besonders häufig in die Listen ein. Das Weihnachts- und Neujahrsbrezelbacken sei in Althengstett und ihres Wissens vor allem auch im Schwarzwald auf der anderen Seite der Nagold eine alte, vielgepflegte Tradition.

Dann spricht Elfriede Breitling über das Rezept, nach dem die traditionellen Brezeln gebacken werden. Die einzigen Zutaten sind Mehl, Butter, Milch, Salz und Hefe. Nachdem der Teig geknetet und einige Zeit gegangen ist, werden die Brezeln geschlungen. Das geht bei den Frauen sehr schnell. Sie haben den typischen Schwung erfahrener Hobbybäcker drauf.

Jetzt können sich die Familien der tüchtigen Backfrauen, aber auch gute Freunde, Nachbarn oder kranke Menschen freuen, denn die Menge der leckeren Backwaren erlaubt auch so manches liebevolle Geschenk.