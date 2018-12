Althengstett Schutzpatron der Bienen

Am 7. Dezember, dem Gedenktag des heiligen Ambrosius, Schutzpatron der Bienen und Imker, bietet der Internationale Tag des Honigs Gelegenheit, das flüssige Gold zu feiern. Bereits seit 1992 begehen die österreichischen Imker und Honigliebhaber diesen Tag. Seit einigen Jahren findet der Gedenktag auch in Deutschland zunehmend Beachtung.

Doch weshalb ist der heilige Ambrosius (*339 in Trier, † 397 in Mailand) überhaupt der Schutzpatron der Bienen? Ambrosius von Mailand war römischer Politiker und Bischof. Die Verehrung als Schutzpatron der Imker erklärt sich aus einer Überlieferung, der zufolge sich in dessen Kindheit ein Schwarm Bienen auf seinem Gesicht niedergelassen haben soll. Die Insekten seien in seinen Mund gekrabbelt und hätten das Kind mit Honig genährt. Dies wurde als Gotteszeichen und Hinweis auf eine große Zukunft des Kindes gedeutet (Quelle: www.honig-und- bienen.de).

Althengstett. Immer am 7. Dezember, dem Internationalen Tags des Honigs, wird auf die Gewinnung der süßen Speise und insbesondere die Bedeutung der Bienen aufmerksam gemacht. Tatkräftige Botschafter des flüssigen Golds und der fleißigen Insekten sind die Mitglieder des Bezirksimkervereins mit ihrer Lehrstation in Althengstett. Das Jahresprogramm beinhaltet unter anderem Neuimkerkurs und -stammtisch, Führungen für Schulklassen sowie Kindergartengruppen, Themenabende zur Königinnenzucht oder Wellnessprodukten oder Vermietung beziehungsweise Erklärung der Geräte, die für die Honiggewinnung benötigt werden.