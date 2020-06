Althengstett Schülerinnen nähen Masken für Geflüchtete

Gleichzeitig war für die Mädchen sofort klar, dass sie diese Mund-Nase-Masken den in der Gemeinde lebenden Geflüchteten zukommen lassen möchten, heißt es in einer Mitteilung des Arbeitskreises (AK) Asyl. So entstanden in den Unterrichtsstunden vor Pfingsten aus passenden, meist bunten Stoffen 13 Schutzmasken für Erwachsene und fast ebenso viele für Kinder.

Zwei der Schülerinnen übergaben diese Masken in Begleitung ihrer Lehrerin am Freitag vor den Pfingstferien der Integrationsmanagerin der Gemeinde, Mahak Khan. Alle an der kleinen Zeremonie auf dem Schulhof der weiterführenden Schulen Beteiligten trugen selbstverständlich ebenfalls Masken und achteten auch auf die Abstandsregeln.

Guter Zusammenhalt

Die Integrationsmanagerin wird die gespendeten Masken in den kommenden Tagen an Geflüchtete übergeben, die im Gemeinschaftsgebäude am Gleis oder in anderen Unterkünften leben.

Der AK Asyl und die Gemeinde sind den sechs Schülerinnen der neunten Klasse der Gemeinschaftsschule und ihrer Lehrerin dankbar für ihre mit dieser Aktion an den Tag gelegte Achtsamkeit, Selbstlosigkeit und Solidarität. Dies ist laut AK Asyl ein weiterer Beleg für das durch die und während der Corona-Krise gewachsene Zusammengehörigkeitsgefühl in vielen Teilen der Bevölkerung.