Althengstett Schreiner schließt Sambia ins Herz

Althengstett. Schon zwei Mal hat er sich in den vergangenen Jahren auf den Weg gemacht, um ehrenamtlich zur Entwicklung dieses wunderschönen, jedoch ziemlich armen Landes beizutragen. Sambia ist flächenmäßig mehr als doppelt so groß wie Deutschland, hat rund 17,5 Millionen Einwohner und nimmt derzeit eine gute Entwicklung. Dazu möchte der junge Mann auch gerne etwas beitragen. "Ich habe nach dem Abitur nicht gewusst, welchen Beruf ich wählen soll. Nach meinem ersten Aufenthalt in Sambia war mir schnell klar, dass ich Schreiner werden möchte", erzählt Gerber. Durch private Kontakte wurde diese besondere Erfolgsgeschichte möglich.

Der aus Althengstett stammende Schreinermeister Günther Widmaier war zunächst als Entwicklungshelfer in Sambia tätig. Später gründete er dort eine eigene Schreinerei und kann inzwischen 40 einheimischen Mitarbeitern einen sicheren Arbeitsplatz bieten. In dieser afrikanischen Firma engagierte sich Gerber jetzt schon zum zweiten Mal mehrere Wochen lang. Im Sommer 2013 war er schon einmal drei Monate als ungelernter Handlanger vor Ort. "Mir war schnell klar, dass ich nach meiner Ausbildung noch einmal runter gehe, um dort als ausgebildeter Schreiner etwas weitergeben zu können und den Mitarbeitern neuste Techniken zu zeigen", sagt der junge Mann. Er absolvierte eine Schreinerlehre bei der Althengstetter Firma Bühler Holz und Handwerk. Als er diese vor einigen Monaten abgeschlossen hatte, zog es ihn wieder in das südafrikanische Sambia, jetzt als nach modernsten Methoden ausgebildeter Fachmann im Schreinerhandwerk. "Die ersten zwei bis drei Wochen haben wir damit verbracht, Maschinen auf Vordermann zu bringen beziehungsweise neue zu installieren", erzählt der junge Schreinergeselle. Schreinermeister Widmaier beziehe leistungsfähige und hochwertige Maschinen immer wieder gerne aus Deutschland.

Großauftrag von Restaurant