Althengstett Schreibwettbewerb erweist sich als Erfolg

Althengstett/Kreis Calw. "Es ist ein stolzes Werk entstanden", sprach Ernst Hempel, Vorsitzender des Seniorenrats Althengstett, seine Anerkennung aus. Denn zur Prämierung der Preisträger war auch die Broschüre mit allen eingereichten Beiträgen von insgesamt 42 Autoren fertiggestellt. Anfangs habe es zwar Bedenken gegeben, ob das Vorhaben gelinge. Aber, so Hempel: "Man muss es einfach machen."

Tolle Inhalte

Unterschiedliche Geschichten in verschiedenen Umgebungen, Zeiten und unter immer wieder anderen Umständen waren dabei zustande gekommen. Und diese Geschichten hatten nicht nur die Jury berührt, die sich aus Carola Knecht vom Landratsamt Calw, Sebastian Plüer, Leiter der Volkshochschule Calw, Althengstetts Bürgermeister Clemens Götz, Ralf Klormann, Redaktionsleiter des Schwarzwälder Boten Calw, Kabarettist Thomas Schreckenberger und Calws Musikschulleiter Olaf Kerkau zusammensetzte. "Es sind tolle Inhalte, an denen uns die Autoren teilhaben lassen und die in einem tollen Layout zusammengefasst wurden", konstatierte außerdem Bettina Küppers vom Seniorenrat, die das Projekt begleitete. Die Ausschreibung habe Autoren aus einem großen Umkreis dazu animiert, ihre Freundschaftsgeschichte zu dokumentieren. "Rund 70 Prozent der Beiträge kommen aus dem Landkreis, die übrigen aus der weiten Region drum herum, aber auch zwei aus Braunschweig", erzählte sie.