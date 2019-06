Althengstett/Schramberg Aus großer Liebe wird tödliches Eifersuchtsdrama

Carboga beginnt, seine Frau regelrecht zu überwachen. Diese trennt sich schließlich, zieht aus der gemeinsamen Wohnung aus und nimmt in der Althengstetter Gaststätte "Landsknecht" einen Job als Kellnerin an. Die neue Arbeitsstelle in der Gäugemeinde sieht die junge Frau als endgültigen Weggang und Flucht. So jedenfalls äußert sie sich gegenüber ihrer Schwester und ihrem Arbeitgeber. Carboga findet seine Ehefrau, stellt ihr nach, ruft sie ständig an. Er nötigt sie zu einem Spaziergang, bei dem er sie erwürgt und die Leiche in dem Rapsfeld nahe Althengstett ablegt. "Ich stand nur eine Sekunde neben mir, da ist es passiert", sagt Carboga später im Prozess aus.