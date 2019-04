Althengstett Schnelle Hilfe: Facebook-Gruppe startet durch

In zerrissener Jeans mit Nietengürtel, dickem Schal und Sneakers sitzt Anna Grassadonia am Tisch und nippt an einem Glas Cola. Betrachtet man die 34-Jährige mit ihrem lässigen Kleidungsstil, ihren Piercings und ihren stechend blauen Augen würde man nicht auf die Idee kommen, dass sie schon mehrfach dem Tod näher war als dem Leben.

Mit Mitte 20 bekam Grassadonia, die in Althengstett aufgewachsen ist, Tumore in den Knochen. Zwar schlug die Behandlung an. In der Folge hieß es aber, sie würde niemals Kinder bekommen können. Dann das Wunder: Sie wurde schwanger. Doch es sollte wieder Probleme geben. Grassadonia erlitt eine Schwangerschaftsvergiftung, ihr Baby kam viel zu früh auf die Welt, wog gerade einmal 470 Gramm. Das kleine Mädchen überlebte, jedoch mit einer geistigen Behinderung. Nur wenig später folgte der nächste Schock: Bei der jungen Mutter wurde Multiple Sklerose diagnostiziert. Zeitweise saß sie im Rollstuhl und war auf Hilfe angewiesen. Und das war der Knackpunkt: "Man denkt immer, wenn man Hilfe braucht, kriegt man sie", sagt Grassadonia. Vom Staat, von sozialen Einrichtungen, Freunden oder der Familie. "Aber das war nicht der Fall." Bei offiziellen Einrichtungen müsse man erst einmal viel Papierkram erledigen, bevor einem geholfen werde, Familie und Freunde wendeten sich in ihrem Fall ab. "Das war schlimm für mich", erzählt die 34-Jährige.

Zweite Familie