Althengstett Schier aussichtslose Suche im Heuhaufen

Mit einem Gedicht entlang des eigenen Namens Mutesheer erläuterten die Zeremonienmeister nicht nur diverse Vorgänge und Charakteristika der Zunft, sondern sprachen auch den einen oder anderen Dank an die Bevölkerung aus. Nicht zuletzt mit Blick auf die anstehende Nacht der Narren in der Sporthalle am 20. Januar und des damit einhergehenden Publikumsverkehr warben die Narren um Verständnis. Bis in den Abend hinein war der Ottenbronner Dorfplatz in ihrer Hand.