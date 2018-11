Althengstett Sanierung Neuhengstetter Halle

Althengstett-Neuhengstett. Die Gerüste wurden bereits aufgebaut. Die Sanierung der Turn- und Festhalle Neuhengstett kommt nun zügig voran. Die schnellen Fortschritte sind dadurch erreicht worden, dass die Möglichkeiten, an Fördergelder heranzukommen, konsequent genutzt wurden. "Durch die in Inaussichtstellung von erheblichen Fördermitteln für den Klimaschutz, Energieeinsparung und Kohlenstoffdioxid-Reduzierung wurde der Sturmschaden zum Anlass genommen, gemeinsam mit Fachingenieuren die Sanierung durch weitere Maßnahmen zu ergänzen", sagte Bürgermeister Clemens Götz. So wird die derzeitige Ölheizung abgeschafft und durch eine klimaschonende Pelletheizung ersetzt.