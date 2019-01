Althengstett Salsa und Discofox

Zwei neue Workshops

Zeitnah beginnen zwei neue Workshops, die unabhängig voneinander gebucht und besucht werden können: Discofox und Salsa in 14-tägigem Wechsel jeweils von 17.30 bis 19 Uhr in der Sängerhalle Ottenbronn. Beide Workshops erstrecken sich über sechs Termine mit je 90 Minuten und kosten 16 Euro im Monat.

Der Discofox-Workshop beginnt am 3. Februar und ist geeignet für Tänzer mit Grundkenntnissen sowie auch für fortgeschrittene, erfahrene Discofox-Fans. Bei diesem Workshop lernen die Teilnehmer die Faszination des so genannten Hustle-Styles mit seinen speziellen Drehungen kennen. Diese besondere Art des Vierer-Grundschrittes ermöglicht einen viel dynamischeren Tanzstil als der altbekannte Dreierschritt und die Teilnehmer erfahren den Spaß am Discofox auf lockere Art und Weise.