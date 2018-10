Althengstett Sahnehäubchen wäre Platz an Kirche

Auffallend waren in diesem Zusammenhang die Möglichkeiten, Wohnraum zu schaffen. "Durch Neubauten für eine Nachverdichtung, Umnutzungen, Ausbauten von Dachgeschossen sowie privaten Sanierungen könnten sich 110 zusätzliche Wohneinheiten ergeben", stellte Kühnert in Aussicht. Darüber hinaus bestünde beim überwiegenden Teil der Bestandsgebäude Sanierungsbedarf wie eine Betrachtung von außen ergeben habe. Eine energetische Sanierung sowie Barrierefreiheit empfehle sich zudem für das Rathaus. "Ein Neuordnungskonzept kann außerdem die Ortsmitte aufwerten", erläuterte der Stadtplaner. Demnach sind sowohl deren Umbau, eine Verlagerung des Brunnens und die Einbeziehung des Feuerlöschteichs in die Gestaltung einkalkuliert. "Einen Schwerpunkt des Konzeptes bilden Ordnungsmaßnahmen von Plätzen und Straßen", verwies Kühnert auf die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung.

"Das Alleinstellungsmerkmal und Waldensererbe gilt es zu erhalten und bei einer Laufzeit von zehn Jahren wären durchschnittlich 260 000 Euro jährlich in den Haushaltsplan einzustellen", resümierte Bürgermeister Clemens Götz. Gleichzeitig versicherte er, dass das Vorhaben die laufende Sanierung in Althengstett nicht beeinträchtigt oder eine mögliche Förderung bremst.

"Wir wollen die Bürger von dem Programm partizipieren lassen und vielleicht ist es in sieben Jahren möglich, einen Ortsplatz um die Kirche zu gestalten, das wäre dann das Sahnehäubchen", warb Neuhengstetts Ortsvorsteher Gerhard Dietz um Zustimmung des Gemeinderats.

"Das Konzept ist schlüssig und eine Investition in die Zukunft", konstatierte Thomas Schmidt, zumal auch die Bürgerbeteiligung integriert worden sei. "Die Analyse des Bestands brachte einige Aha-Effekte mit sich und zeigt wie viel Potenzial in dem Gebiet liegt", unterstützte auch Lothar Kante das Vorhaben.