Althengstett Sänger mit vielen Herzensbotschaften

Auch bei den englischen Stücken wie "Dreaming", "Amazing grace" sowie "I say a little prayer" wussten Chor und Dirigentin die Herzensbotschaften zu transportieren. Tanigaki wurde in Kobe, Japan, geboren, studierte in Tokio Gesang und entdeckte dort ihr Faible für das deutsche Kunstlied. Deshalb absolvierte sie ihr Masterstudium in Stuttgart an der dortigen Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst (HMDK). Ihr Repertoire als Solo-Sopranistin umfasst Bach-Kantaten ebenso wie Partien in der "Gloria-Messe" von Vivaldi oder der "Schöpfung" von Haydn. Die Konzertbesucher in Althengstett durften ihren glockenhellen, sicher tragenden Sopran auch solo genießen: "Wenn ich ein Glöcklein wär", zart begleitet von den Frauenstimmen, war so ein berührendes Beispiel oder ganz solo "Es steht ein Lind in jenem Tal".

Großen Spaß bereitete es der zierlichen Dirigentin, ihre Sänger beim volkstümlichen Schlager "Nur a Tanz und dann a Busserl" zu etwas mehr Körpereinsatz zu animieren. Gekonnt und stimmig zum jeweiligen Duktus der Vorträge begleitete die junge Koreanerin Jinhee Park aus Seoul die Ensembles. Sie ist seit 2017 als Tutorin der Gesangsabteilung an der HMDK Stuttgart tätig.

Alle Akteure genossen den herzlichen Applaus. Nach einer Zugabe entließen sie ihr Publikum in ein anschließendes Miteinander bei Häppchen und Getränken.