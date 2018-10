Althengstett Riesiger Spaß mit Karle Kolbenfresser

Deshalb ist es ihm auch wichtig, Angebote außerhalb des Trainingsbetriebs zu schaffen, bei der sich die Taek­wondofamilie treffen kann. Hierfür lässt er sich stets etwas einfallen. In diesem Jahr ging es mit dem Bus in den Erlebnispark "Tripsdrill" bei Cleebronn. In Althengstett noch bei Regen gestartet, wurde das Wetter zunehmend besser, so dass die Freude bei den 55 Personen, die mit dabei waren, nicht getrübt wurde. Im Park angekommen, wurden "Ein-Step-Sparring", "Poomsae" oder "Messer-Stock-Verteidigung" schnell vergessen. Dafür wurde dann die "g’sengte Sau" gefahren, der "rasende Tausendfüßler" strapaziert oder eine Badewannenfahrt zum Jungbrunnen unternommen.

Man konnte gar nicht alle Attraktionen ausprobieren, doch ein Besuch beim Tüftler Karle Kolbenfresser oder im Spielzeugmuseum hat sich auf alle Fälle gelohnt. Genauso wie ein Abstecher ins Wildparadies, in dem Andenkondore, Mufflons oder Braunbären neben weiteren mehr als 50 Tierarten bestaunt werden können. Für alle war etwas geboten. Abgerundet wurde der Tag durch das reichhaltige kulinarische Angebot im Park.

Am Ende waren sich alle einig: Das war eine riesige Gaudi und es hat sich auf alle Fälle gelohnt, mit dabei zu sein.