Althengstett Resonanz der Bevölkerung lässt bisher zu wünschen übrig

Der Ortschaftsrat begrüßt die Veranstaltung und hofft auf eine rege Bürgerbeteiligung, wie er in seiner jüngsten Sitzung betonte. Für den Ort sei das eine große Chance, so der Ortsvorsteher. Es kommt nicht so oft vor, dass Bürger so frühzeitig eingebunden werden können, wenn es um die Dorfentwicklung geht, für die beim Land Baden-Württemberg Fördergeld für die Gemeinde beantragt werden soll. Den Termin auf einen Sonntag zu legen, befürworteten die Ortschaftsräte, weil dann ohne Alltagsdruck eine Mitarbeit möglich werde. Natürlich muss keiner den ganzen Tag vor Ort sein, wenngleich es spannend wäre. Wer um 11.30 Uhr die Bevölkerung einlade und ab 17.30 Uhr wieder auf den Heimweg schicke, habe Speis und Trank in der Hinterhand, so Dietz. Ein kleiner Imbiss werde ebenso vorbereitet, wie Kaffee, Wasser und Gebäck.

Dietz sehr enttäuscht

Leider hätten sich bislang nur zehn Personen zur der Veranstaltung angemeldet, wie der Ortsvorsteher dem Gremium mitteilte. Er sei sehr enttäuscht. Gerechnet hatte er mit 100. Die Veranstaltung werde auf jeden Fall stattfinden. Fester Plan der Verwaltung ist, dass nach der Bürgerbeteiligung und den Beratungen im Ortschaftsrat, im Gemeinderat und der Verwaltung bis Oktober der Förderantrag beim Land gestellt wird. Es könne gut sein, dass dieser nicht gleich bewilligt werden kann, so Dietz. Eine weitere Chance ergebe sich erst wieder Ende 2019.