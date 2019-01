Althengstett Reserven bleiben unangetastet

Althengstett. Vielmehr, so Kämmerin Ingrid Schmidt in der jüngsten Gemeinderatssitzung, erhöhe sich die Zuführung aus dem Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt auf rund 4,1 Millionen Euro. Geplant war zu Jahresbeginn eine Million Euro.

Weniger ausgegeben

Grund dafür sind Mehreinnahmen und niedrigere Ausgaben. Vor allem der Anstieg der Gewerbesteuer um knapp 1,3 Millionen Euro auf rund 5,3 Millionen Euro macht sich dabei bemerkbar. Allerdings erhöht sich dadurch die zu entrichtende Gewerbesteuerumlage um 137 700 Euro. Dem gegenüber steht die Reduzierung der Kreisumlage um ein Prozent, was sich als geringere Ausgaben um etwa 127 000 Euro für die Gäugemeinde auswirkt. Zwar liegen noch keine Jahresendabrechnungen der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen vor, doch prognostiziert die Kämmerin bei den Ausgaben eine Verbesserung.