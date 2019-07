Althengstett Renninger Mühle mahlt nicht mehr

Am Standort Althengstett wird der Mühlen-Laden weiterbetrieben. Dort wird allerdings keine Getreide mehr angenommen. Die größte Veränderung wird es am Hauptsitz in Renningen geben: "Das Gelände ist bereits verkauft", bestätigt Sessler im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Das Gebäude wird abgerissen, und es gibt bereits einen Investor, der dort eine Anlage für Betreutes Wohnen bauen will.

Bäckereien brauchen neuen Lieferanten

"Das war alles nicht einfach", erzählt Sessler. Stück für Stück habe er nach Lösungen gesucht, damit alles am Laufen bleibe und alle Beteiligten und Betroffenen eine Perspektive hätten. Er habe wie die vergangenen zwei Jahrzehnte auch nach seinem wichtigsten Grundsatz gehandelt: "Entweder mache ich etwas ganz oder gar nicht!".

Derweil müssen sich die ­Bäckereien, die bislang mit Sessler zusammenarbeiten, nach einem neuen Lieferanten umsehen. Und auch die Landwirte rund um die Neuhengstetter Mühle, die derzeit vollauf mit der Ernte beschäftigt sind, müssen sich umstellen. "Viele liefern jetzt in Renningen an", sagt Sessler. So wie es bislang Landwirte von Stuttgart-Möhringen bis Böblingen getan haben. Deren Getreide wurde gemahlen und dann ohne Zwischenhändler an die sieben Bäckereien geliefert. Eine Anlieferungsstelle will Sessler künftig nur noch für Weizen in Renningen betreiben. Die dortigen Mitarbeiter werden von der Frießinger Mühle in Bad Wimpfen im Kreis Heilbronn, der größten privaten Industriemühle in Baden-Württemberg, übernommen. Dorthin wird auch der in Renningen gesammelte Weizen geliefert.

Der ein oder andere Landwirt muss künftig weitere Wege in Kauf nehmen, zum Beispiel zur BayWa-Anlieferungsstelle in Weil der Stadt. "Dort wird das Getreide derzeit von den Landwirten aus dem Kreis Calw hauptsächlich gebracht", sagt Anja Härtel, Pressesprecherin des Landratsamt, auf Anfrage.

Martin Sessler hat seinen Betrieb in mehr als 20 Jahren mit Leidenschaft sowie großem Ideenreichtum betrieben und viel Geld investiert. Mit seiner Entscheidung, die Renninger Mühle zu schließen, geht eine insgesamt 300-jährige Tradition zu Ende.