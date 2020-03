Althengstett Reisebüro wegen Coronavirus im Krisenmodus

Die Telefone in Jones’ Reisebüro stehen kaum noch still, weil verunsicherte und besorgte Kunden sich erkundigen, ob ihre Reise überhaupt stattfinden kann und/oder welche Storno- und Umbuchungsmöglichkeiten es gibt. "Wir hängen zurzeit fast durchgehend am Telefon, entweder im Kontakt mit den Reiseveranstaltern oder mit unseren Kunden", sagt Mike Jones im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Selbst während der Wirtschaftskrise 2008/09 oder nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 sei die Verunsicherung bei Reisenden nicht so groß wie jetzt während der Ausbreitung des Coronavirus gewesen.