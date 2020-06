Althengstett Reisebüro kämpft sich weiter durch Corona-Krise

Der gebürtige Brite ist seit fast 50 Jahren im Beruf und hat schon so manchen Tiefpunkt überwunden. Selbst während der Wirtschaftskrise 2008/09 oder nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 ist seiner Erfahrung nach die Verunsicherung bei Reisenden aber nicht so groß wie jetzt wegen der Corona-Pandemie gewesen. Diesmal ist alles anders, weil über Monate hinweg in der Reisebranche alles zum Erliegen kam.

Seit Wochen waren sämtliche Mitarbeiter des Büros nur noch mit einem beschäftigt: "Größtenteils wurde alles storniert und alles vollständig zurückerstattet bis auf einzelne Bearbeitungsgebühren von Reiseveranstaltern. Viele Kunden haben auf 2021 umgebucht, was uns und den Reiseveranstaltern natürlich gut tut. Diese Kunden wurden dann größtenteils mit verschiedene Bonuszahlungen - je nach Reisepreishöhe - vom Reiseveranstalter belohnt", äußert sich Jones gegenüber dem Schwarzwälder Boten.