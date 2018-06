Althengstett Reise in Vergangenheit

Parkplätze vorhanden

In diesem Zeitraum haben die Besucher Gelegenheit, sich mit einer 20-minütigen Multimedia-Show über die Geschichte der Glaubensflüchtlinge zu informieren. Parkplätze befinden sich hinter dem Museum in der Hölderlinstraße. Für Gruppenführungen ist eine Anmeldung unter 07051/9 68 61 80 oder per Mail an sebastian.oppelt@heimatgeschichtsverein.de notwendig. Hinweise auf aktuelle Termine gibt es unter www.heimatgeschichtsverein-neuhengstett.de.