Althengstett Räte setzen auf saubere Variante

Mit der Installation des BHKWs ließen sich zudem die bisherigen Strombezugskosten halbieren, die mit einem Heizwerk auf dem Zeyko-Areal und der Verbrennung von Holzhackschnitzel zustande kamen. Zudem stelle das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz eine Vergütung von acht Cent je Kilowattstunde für eingespeisten Strom in das allgemeine Netz in Aussicht, der nicht in dem entstehenden Stromverbund zwischen Grundschule, Festhalle, Kindergarten und Sportzentrum gebraucht werde.