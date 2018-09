Althengstett Programm

Althengstett. Die Sonne ist Grundlage für das Leben auf der Erde. Auch für die Energie der Zukunft spielt sie eine große Rolle. Doch wie funktioniert die Erzeugung von Strom durch Solarkraft? Wie viele Haushalte können heute schon mit Sonnenenergie versorgt werden? Und wo kommt der Strom her, wenn die Sonne mal nicht scheint? Die Expedition N – Nachhaltigkeit für Baden-Württemberg gibt den Schülern der Gemeinschaftsschule Althengstett Antworten auf diese und weitere Fragen rund um die Themen Energiewende sowie Nachhaltigkeit. Das Expeditionsmobil der Baden-Württemberg Stiftung ist von Mittwoch, 26. September, bis Freitag, 28. September, dort zu Gast.

Alle Interessierten können das Mobil an den drei Veranstaltungstagen jeweils von 11.05 bis 11.25 Uhr und am Mittwoch auch noch von 9.15 bis 9.35 Uhr, von 13.45 bis 15.15 Uhr und von 17.30 bis 18 Uhr erkunden. Die breite Öffentlichkeit ist zum Vortrag für Erwachsene "Nachhaltigkeit & Energiewende – nachdenken, umdenken, Zukunft gestalten" am Mittwoch von 18 bis 19 Uhr eingeladen. Für die Schüler findet am Mittwoch von 8.15 bis 9.15 Uhr ein Vortrag zum Thema "Nachhaltigkeit – Was ist das eigentlich?" statt. Geführte Ausstellungsrundgänge und die Experimente "Sonnenenergie nach dem Vorbild der Pflanze" und "Strom aus Hefe und Traubenzucker" für angemeldete Schülergruppen ergänzen das Programm der Expedition N in Althengstett.

"Ich freue mich, dass das Mobil noch einmal in Althengstett ist. Anschaulich und experimentell können sich in der Ausstellung im Expeditionsmobil rund 150 Schüler mit der Thematik Nachhaltigkeit und Energiewende befassen und bekannt machen", sagt Rektor Hartmut Weber.