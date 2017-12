Althengstett Pistengaudi in Neuhengstett

Althengstett-Neuhengstett. "Und wann der Schnee staubt und wann die Sonn’ scheint, dann hob’ i alles Glück in mir vereint. I steh’ am Gipfel schau’ ab ins Tal. A jeder is glücklich, a jeder fühlt sich wohl. Ja das isch Ski fahrn….." – so heißt es schon in dem bekannten Lied von Sänger Wolfgang Ambros.