Althengstett Pionier der Transfusionsmedizin

Zum 15. Mal wird der Weltblutspendertag zu Ehren des Pioniers der Transfusionsmedizin, Karl Landsteiner (1868-1943), am 14. Juni, seinem Geburtstag, gefeiert. Landsteiner erhielt für seine Entdeckung des AB0-Systems der Blutgruppen 1930 den Nobelpreis für Medizin. Im Fokus stehen an diesem Tag weltweit alle Menschen, die mit ihrer Blutspende Leben retten. Im Jubiläumsjahr des Aktionstages stellen die sechs DRK-Blutspendedienste in Deutschland den 15. Internationalen Weltblutspendertag unter das Motto "Spende Blut. Erst wenn’s fehlt, fällt es auf!". Es steht für die überlebenswichtige Bedeutung von Blutspenden Gesunder für schwerkranke Mitmenschen.