Althengstett Per Handschlag in neue Klassengemeinschaft

Auch Pädagogen sind etwas aufgeregt

"Auch wir Lehrer sind aufgeregt und neugierig auf jeden Einzelnen von euch", sagte Realschulrektorin Christa Wurster-Zischler. Es sei verständlich, wenn der ein oder andere etwas Bauchgrummeln beim Schritt in die Klasse fünf habe. In Richtung der Eltern beruhigte sie und erinnerte daran, dass die Jungen und Mädchen durch vier Jahre Grundschule bereits geübt seien sowie schon viel gelernt hätten. "Es ist wohl eher das Problem des Loslassens, aber die Schüler schaffen das und werden schon bald in der Rückschau feststellen, dass es gar nicht so schwer war", berichtete sie von eigenen Erfahrungen als Mutter.

Sowohl die zuweilen in Reimen gehaltenen Ausführungen Wurster-Zischlers, als auch die Musikstücke der Bläserklasse nahmen den Beteiligten die Aufregung. Mit "Final Countdown" leiteten die Bläser von der Feier in die Einteilung in Klassen über. "Sie spielen erst seit einem Jahr", würdigte die Rektorin den Fortschritt der Jungmusiker, die im vergangenen Jahr an die Realschule gekommen waren.