Althengstett Ortsgruppe kann auf Helfer bauen

Das Verdienstzeichen in Silber erhielten Mitglieder, die wenigstens zwölf Jahre in der DLRG in vorbildlicher Weise tätig waren oder sich in anderer herausragender Weise engagierten. Dies sind: Petra Bela, Maik Heisterkamp, Edwin Hettich, Eugen Jourdan, Oliver Jourdan, Daniel Jourdan, Christoph Kolbe, Klaus Pross, Uwe Schubert und Jürgen Weiss. Mit dem Verdienstzeichen in Bronze bedacht wurden für wenigstens sechs vorbildliche Jahre in der DLRG oder anderweitiger herausragender Tätigkeit: Lisa Dedisch, Tobias Dedisch, Heinz-Jürgen Geurtz, Carolin Heisterkamp, Rainer Jourdan und Alexandra Jourdan.