Althengstett Ohne Kreditaufnahme geht es nicht

"Die Kosten für die Erschließungsmaßnahme im Wohngebiet Brunnenstraße wird als kreditähnliches Rechtsgeschäft außerhalb des Haushalts finanziert", unterstreicht die Kämmerin. Unter anderem sind für das Jahr 2019 zahlreiche Maßnahmen zur Aufrechterhaltung oder Verbesserung der Infrastruktur geplant. Die größten zu stemmenden Brocken sind dabei Kosten für die Sanierung der Turn- und Festhalle Neuhengstett (900 000 Euro), der Erwerb von Grundstücken in den Ortsteilen (400 000 Euro), Baumaßnahmen im Gemeindewald (185 000 Euro), den Aufbau der Nahwärmeversorgung in Neuhengstett (345 000 Euro), der Erwerb an beweglichen Sachen (500 000 Euro), die Gestaltung der Ortsmitte von Neuhengstett (200 000 Euro), Straßenbaumaßnahmen in allen Ortsteilen (270 000 Euro), Breitbandverkabelung (300 000 Euro) und Baumaßnahmen am Althengstetter Rathaus (192 000 Euro).