Althengstett Öffnungszeiten

Dass das Althengstetter Bad wieder genutzt werden kann, ist in Anbetracht weniger Hallenbäder im Kreis auch über die Gemeinde hinaus ein wichtiges Signal. Seit der Schließung der Schwimmhallen in Calw und Schömberg sowie der Entscheidung des Gemeinderats zum Bad in Wildbad fieberten viele Menschen der Wiedereröffnung in der Gäugemeinde entgegen.

Dies kann auch Rainer Kömpf von der DLRG-Ortsgruppe Althengstett bestätigen: "Wir haben für unsere Schwimmkurse teilweise Anmeldungen aus Aidlingen, Wildberg und Schömberg." Die Wartelisten für die Kurse seien lang. Man könne aber nur begrenzt Plätze anbieten, da sonst eine gute Betreuung der Kinder nicht gewährleistet sei.

Beim Lernen des Schwimmens seien auch die Eltern gefragt, meint Kömpf. Sie müssten auch selbst hin und wieder mit ihren Kindern die Nähe zum Wasser suchen. Denn nur ein Seepferdchen reiche nicht aus, um als sicherer Schwimmer zu gelten. "Dafür braucht es schon das Niveau eines Freischwimmers", unterstreicht er. Und dieses Niveau erreichten immer weniger Kinder.

Die DLRG-Statistik spricht hier eine deutliche Sprache: 392 Ertrunkene gab es 2014 bundesweit zu beklagen. 2016 waren es schon 537. "Dass die Leute immer schlechter schwimmen können, liegt mit daran, dass immer mehr Bäder schließen", meint Kömpf. Auch beim DLRG habe während der Renovierung in Althengstett der Ausbildungsbetrieb brach gelegen. Deshalb sei es so wichtig, dass es nun wieder eine Schwimmmöglichkeit gebe.

Sammelbecken des Landkreises

"Wir sind nun das größte Hallenbad im Kreis, so komisch das klingt", meint Bürgermeister Götz. Dementsprechend erwarte er hohe Besucherzahlen. Zwar gebe es im benachbarten Gechingen noch eines, dort sei die Wassertemperatur für Leistungsschwimmer aber zu hoch.

So bildet das Althengstetter Bad, im wahrsten Wortsinn, ein Sammelbecken für den Landkreis. Die DLRG aus Alt- und Neuhengstett, die Triathlethen des TSV Calw, VHS-Kurse, die Schulen der Gemeinde sowie die aus Ostelsheim, Simmozheim und teilweise sogar Calw, seien, so Götz, auf das Angebot seiner Gemeinde angewiesen.

Für die Taucher aus Neuhengstett, habe man aktuell noch keinen Termin finden können. Dies bedauere er stark, da dieser Verein sich besonders in der Kommune engagieren würde.

Durch die neuen, in grün gehaltenen Umkleiden und den rot gekachelten Duschbereich kommen die Badegäste in die Schwimmhalle. Hier befindet sich der neu gestaltete Kleinkindbereich. Dort stehen zwei Becken, die über eine Rampe verbunden sind. Darüber können die Jungen und Mädchen von einem ­Becken ins andere rutschen.

"Alle die es bis jetzt gesehen haben, finden es richtig schön", schwärmt der Althengstetter Bürgermeister vom neuen Bad. Einen Eindruck davon können sich die Besucher bald selbst machen.