Althengstett Neue Zunft mischt sich unter Narren

Althengstett-Neuhengstett. Blau und Grau sind die Hauptfarben der neuen Figur. Diese trägt einen schwarzen Rock. Das graue Oberteil wird mit einer schwarzen, gehäkelten Stola bedeckt. Zum Häs gehört eine blaue Schürze. Die typische weiße Hexen-Unterhose und blau-grau-gestreifte Stulpen in den Schuhen runden das Erscheinungsbild ab.

Grau bestimmt zudem die Gesichtsfarbe der Maske, die in Zusammenarbeit mit dem Maskenschnitzer Edgar Spiegelhalter in March im Breisgau umgesetzt wurde. "Er hat unsere Vorgabe eines Fantasiegesichtes aufgegriffen und es optimiert", sagt Julian Friedemann, Vorsitzender der "Welsch Hex’a". Eine in Falten gelegte Stirn sowie eine eckige Nase kennzeichnen das Gesicht der Welsch-Hexe. Je nach farblicher Vorliebe des jeweiligen Maskenträgers wurde Rosshaar an die Maske angebracht, das durch ein schwarzes Tuch gebändigt wird.

Auf den Schürzen sind Kerzen aufgenäht, die den Betrachter an die Waldenser erinnern. "Da die meisten aus Neuhengstett kommen, lag es nahe, die Ortsgeschichte aufzugreifen", berichtete der Vorsitzende vom Kontakt zum Heimatgeschichtsverein Bourcet. Dieser sei dem Vorhaben aufgeschlossen begegnet.