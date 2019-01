Althengstett Narren-Samen begeistern Publikum

"Die stehen den Erwachsenen in nichts nach", kündigte Mike Schaller an. Mächtig stolz ist der Zunftmeister der Narrenzunft Althengstett auf das, was die 22 Mädchen und Jungen im Alter von zwei bis 14 Jahren in den vergangenen Monaten einstudiert hatten. Voller Enthusiasmus legten die Minis der Glammhoaga-Hexa und Schnoagabeißer ihren diesjährigen Tanz aufs Parkett. Die Jugendlichen boten eine Choreografie dar, die unter anderen mit akrobatischen Einlagen auf Fahrrad und e-Bike überraschte. Pyramide und Konfetti-Kanone krönten den Nachwuchs-Tanz.

Dem Narren-Samen gewährte Schaller deshalb auch auf Zuruf des Publikums eine Zugabe, ehe er zusammen mit Jugendleiter Steffen Knoll sowohl den Trainern, als auch den Kindern den diesjährigen Zunftorden verlieh. Von Anfang an war die Festhalle voll, da mehr als 30 Zünfte, Gruppen und Guggen Narren aus Nah und Fern angereist waren.

Häufiges Gesprächsthema