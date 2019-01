Althengstett Nach einem Jahr Pause genießen Besucher den "Begrüßungs-Willi"

Gemütlicher Start an den Stehtischen

21 Uhr ist für hart gesottene Party-Gänger noch keine Ansage für den Start in eine heiße Partynacht. So fanden sich zunächst ganz gemütlich einige Gruppen an den Stehtischen in der in nächtliches Dunkel gehüllte und mit Skiern, allerhand alpenländischer Deko und Riesenschneemann gepimpten Halle ein. Die netten Jungs von der Altherren-Fußballmannschaft an der "Schneebar" hatten noch Zeit fürs Flachsen mit DJ Wolfgang Völler und für ein Gruppenfoto, bevor der Ansturm auf die coolen Drinks einsetzte. Bei den Handballerinnen, die Snacks, Wein und Alkoholfreies im Angebot hatten, war schon etwas mehr los, denn eine Grundlage zu schaffen für eine lange Nacht war nicht der schlechteste Plan. Und auch um die Bierbar der aktiven Fußballer bildete sich nach und nach eine Besuchertraube.

Wolfgang Völler, DJ von BlueWavesDJs aus Ostfildern ist bereits zum sechsten Mal der Party-Einheizer bei dem traditionellen Winter-Act der Neuhengstetter Sportfamilie zu Jahresbeginn.