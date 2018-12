Althengstett Musiker schnüren erstes Weihnachtsgeschenk

Mit großer Sorgfalt wurden auch das aufwühlende Stück "Game of Thrones" sowie "Die Liebste" dargeboten. Beim Titel "Solistentraum" traten die Brüder Marian Stoll (Tenorhorn) und Andy Stoll (Bariton) als Duo auf. Dabei konnten beide Musiker mit ihren Instrumenten ihre Klasse beweisen.

Ein weiterer Höhepunkt war das stimmungsvolle Stück "Die Winterrose", ein beeindruckender Liederzyklus mit bekannten Weihnachtsliedern, zwischen denen Ortspfarrer Jörg Schaber immer wieder besinnliche Texte las. "Eine nachdenkliche Betrachtung unseres Weihnachtsfestes soll uns auch Mut machen, die Botschaft von Weihnachten neu zu entdecken in einer Zeit, in der das Leben vieler Menschen sich fast ausschließlich am Konsum orientiert", unterstrich der Ortsgeistliche. Kitschig-Glitzerndes, weihnachtlich Inhaltsloses überschwemme den Markt.

Schon die Kleinsten begeistern

Den Auftakt zu diesem zu Herzen gehenden Konzert hatten die Kleinsten gemacht, die unter der Leitung von Joachim Baumgärtner Flötenmusik spielten. Die Jugendgruppe unter der Leitung von Sven Sattler wartete mit vier Titeln auf, die sie schon erstaunlich gut interpretierte.

Lange anhaltender Beifall war der Dank für eine hervorragende Leistung der Kapellen, die es verstanden, die Besucher in einfühlsamer Weise auf Weihnachten einzustimmen.