Althengstett Musiker festigen Freundschaft

Herzliche Begrüßung

Die Schweizer Gäste ließen es sich nach herzlicher Begrüßung nicht nehmen, mit klingendem Spiel von der Ortsmitte zur Festhalle zu marschieren. Dabei verstummte so mancher Rasenmäher vorübergehend, Fenster öffneten sich und sichtlich überraschte Menschen lauschten den flotten Tönen.

Höhepunkt der Begegnung war das gemeinsame Abendessen der Musiker in der Festhalle und das anschließende Frühlingskonzert. Die Althengstetter Jugendkapelle er- öffnete mit schwungvoll gestalteter Blasmusik. Unter der Leitung von Maximilian Lötterle kamen die Polkas gut an beim Publikum. Dann war der Musikverein Uzwil-Henau an der Reihe. Unter der Leitung ihres Dirigenten Fabian Wirth präsentierte diese Märsche und Polkas. Mit fein aus gewogenem Spiel erklangen zudem die Titel "Dem Land Tirol die Treue" sowie "Spanische Burgen".