Althengstett Mit Lächeln und Bewegung ins neue Jahr

In diesem Jahr wolle das Seniorenzentrum an die vergangenen Ereignisse anknüpfen, sagte Leiter Roland Holunder. Er freut sich, dass die Einrichtung von Anfang an gut angenommen wurde. Besonders stolz hob Holunder die neue Rollstuhlgruppe hervor, die vergangenes Jahr ins Leben gerufen wurde. Acht bis zehn Senioren konnten für die Idee gewonnen werden, regelmäßig gemeinsame Spaziergänge zu machen. Auch zu Fuß schließen sich viele Interessierte der Gruppe an.

Mit Ramona Schnabel sei eine engagierte Hausleiterin gegangen, führte Holunder fort und teilte gleich mit Freuden mit, dass bereits Ersatz gefunden wurde. Ab März heiße das Seniorenzentrum Schnabels Nachfolgerin willkommen. Und das in Zeiten, in denen es nicht selbstverständlich sei, eine neue Kraft im Pflegebereich zu finden.

Gabriele Blume (Evangelische Altenheimat) betonte in ihrem Jahresrückblick vor allem den Paradigmenwechsel in der Sozialen Pflegeversicherung.