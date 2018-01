Althengstett Mit einer Wette fängt alles an

Althengstett. 20 Jahre Narrenzunft Althengstett –­ das muss gebührend gefeiert werden. Da war es kein Wunder, das die Festhalle am Samstagabend aus allen Nähten platzte. Mehr als 20 Zünfte stellten sich als Geburtstagsgäste ein. "Das Besondere in diesem Jahr ist, das wir unser 20-jähriges Bestehen feiern können", freute sich Zunftmeister Mike Schaller. Auch dass die Feier mit viel Guggenmusik und Tanz so viele Gäste angezogen hatte, freute ihn.