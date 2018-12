Althengstett Missão Cantinho do Céu

Die Missão Cantinho do Céu (auf Deutsch: "ein Stückchen Himmel") betreibt ein Sozialprojekt für Kinder aus einem Armenviertel in Aracaju (Nordost-Brasilien). 2003 wurden die ersten sieben Jungen und Mädchen aus den Favelas in einer Kinderkrippe aufgenommen. Die Zahl der betreuten Kinder wuchs ständig weiter. 2008 wurden dort bereits 70 Jungen und Mädchen versorgt und der Grundschulunterricht aufgenommen. Neben drei Mahlzeiten pro Schultag bietet Cantinho de Céu kostenlos staatlich anerkannten Ganztagsunterricht an.

2009 wurde in Deutschland der Förderverein "Stückchen Himmel" gegründet, der seitdem Spenden sammelt und an das Projekt in Brasilien weiterleitet. Er findet immer mehr Unterstützer. Zu diesen gehören die Kirchengemeinde Neuhengstett-Ottenbronn und der Althengstetter Gewerbe- und Handelsverein.

2018 betreute die Missão Cantinho do Céu etwa 170 Schüler. Sie bietet Ganztagsunterricht bis zur Klasse 10 an. Um den Schülern bessere Zukunftschancen zu eröffnen, soll ab dem neuen Jahr eine Ausbildung zum Schreiner und eine Lehre zum Fahrrad-Mechaniker angeboten werden.