Althengstett Mehr Platz für innovative Textillösungen

Althengstett. Hierfür stand die Produktion, die üblicherweise im Dreischichtbetrieb läuft, für knapp zwei Stunden still, damit alle Mitarbeiter die Möglichkeit hatten, beim Spatenstich dabei zu sein.

Erfolgsgeschichte beginnt einst als Strickwarenhersteller

Vor mehr als 90 Jahren begann die Historie des Althengstetter Unternehmens als traditioneller Strick- und Wirkwarenhersteller in Althengstett. Mittlerweile zählt die Firma zu den führenden internationalen Anbietern von Spezialtextilien für den Automobilbereich. Mit dem offiziellen Baustart investiert der Automobilzulieferer in die Zukunft: Ein neues Logistikzentrum sowie ein neues Vertriebs- und Entwicklungszentrum werden den Hauptsitz der Strähle + Hess GmbH in der Gäugemeinde erweitern. Freyler Industriebau hat den aktuellen sowie zukünftigen Bedarf sowie die Arbeitsanforderungen des innovativen Arbeitgebers in einer Konzeptstudie ermittelt. Zudem wird die Firma die beiden modernen Neubauten nach erfolgreicher Planung bis zum Frühjahr 2019 schlüsselfertig ausführen.