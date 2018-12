Althengstett Markt wächst von Jahr zu Jahr

Das gefiel nicht zuletzt dem Nikolaus, der den "Winterzauber" besuchte. Schnell war er an unterschiedlichen Stellen von einer Schar Kinder umringt und verteilte kleine Gaben.

Bald geht es weiter

Der "Winterzauber" geht am 13. Dezember mit "Rund ums Schwedenfeuer" weiter. Am 15. Dezember verkauft der Backhaustreff Brot sowie Zwiebelkuchen am Backhaus und die Jugend des Sportvereins Weihnachtsbäume. Am 16. Dezember endet der Althengstetter "Winterzauber" mit einem Adventsliedersingen in der Markuskirche.