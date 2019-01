Althengstett Markeninszenierung weltweit

Produktions-/Lagerfläche: 25 000 Quadratmeter an den Standorten Weil der Stadt und Althengstett

Umsatz: 30 Millionen Euro

Althengstett/Weil der Stadt. Die Vision des mittelständischen Unternehmens ist es, zu einem der anerkannten Experten für Markeninszenierungen weltweit zu werden. Diesen inneren Antrieb verfolgen die geschäftsführenden Gesellschafter Markus Futterer und Hans-Jörg Keck mit einer internationalen Wachstumsstrategie.

Erst im vergangenen Jahr wurde das Joint Venture Keck Asia in Shanghai eröffnet (wir berichteten). "Ein wichtiger Schritt für die Kunden von Keck, um ihre Chancen auf dem asiatischen Markt mit einer qualitativ hochwertigen, authentischen Inszenierung ihrer Marke optimal wahrzunehmen", heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Die steigende Nachfrage in den USA nach hochautomatisierten und zuverlässigen Ausrüstungen komme dem deutschen Maschinenbau sehr entgegen. Das sei ein möglicher Ansatz für die globale Wachstumsstrategie vieler deutscher Unternehmen und die Vernetzung aller Märkte. Für die langfristige Betreuung dieser Global Player sieht Markus Futterer, der den Geschäftsbereich Strategie und Beratung von Keck verantwortet, den richtigen Zeitpunkt, die Expansion in Richtung Westen auszudehnen.

Eigentümer zieht sich komplett zurück

Die Keck GmbH hat das Unternehmen International Exhibition Services Inc. (IES) bei Vancouver in Kanada übernommen. Der Gründer und bisherige Eigentümer Ulrich Jaeckel wollte sich aus dem Geschäftsleben zurückziehen. Er hatte sein Unternehmen im deutschen Stil geführt und war aufgrund seiner Zuverlässigkeit in den vergangenen Jahren der Premiumpartner von Keck für Messestände in den USA geworden.

Durch seine internationale Erfahrung weiß Robert König, Teamleitung Keck Markenwelten und Geschäftsführer von Keck Asia, um die spezifischen Anforderungen für Messeprojekte in den Vereinigten Staaten: "Bei Messeinszenierungen in den USA hat man mit umfangreichen Regularien zu kämpfen. Durch komplexe Gewerkschaftsstrukturen gestaltet sich die Planung von Messeprojekten für ausländische Unternehmen schwierig. So können die Kosten unerwartet in die Höhe schnellen."

Durch den Kauf von IES und dem Know-how seiner Mitarbeiter kann Keck nach eigener Einschätzung seinen Kunden auch in Zukunft Qualitäts- und Planungssicherheit bei ihren Markeninszenierungen in Nordamerika garantieren.

ZF Friedrichshafen unter den Kunden

Zu den Kunden des kanadischen Unternehmens zählt unter anderem der Automobilzulieferer ZF Friedrichshafen mit seinen Messeprojekten in Nordamerika. Hier ergeben sich zusätzliche Synergieeffekte, da Keck für Inszenierungen von ZF in Europa und Asien verantwortlich ist. Die Position des IES-Geschäftsführers hat Markus Futterer übernommen. Die einzige weitere Änderung ist die Einsetzung von Martin Wallrath als Operations Manager vor Ort. Er war in den vergangenen drei Jahren im Team von König vorwiegend für den Geschäftsbereich USA verantwortlich. Erfolg werde nicht allein von den Märkten getrieben, sondern von den Menschen, die sich darin auskennen. Keck entwickle sich damit zu einer internationalen Unternehmensgruppe.