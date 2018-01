Althengstett Manchmal gibt es ein glückliches Ende

Bis heute konnte der Besitzer eines Zwergspitzrüden, der erst vor Kurzem in Bad Wildbad ausgesetzt worden war und nun auf den Namen "Fufu" hört, nicht ausfindig gemacht werden. Der Hund wartet in Neuhengstett nun genauso auf ein neues Zuhause wie ein 16-jähriger Abessinier-Kater, der aus einem Haushalt in Pforzheim stammt und ebenfalls in Bad Wildbad seinem Schicksal überlassen wurde. "Vor allem ältere Katzen ergeht es so, weil sie anfangen zu kränkeln, Tierarztkosten anfallen und sie mehr Zuwendung brauchen", weiß die Vereinsvorsitzende aus Erfahrung. In diesem Fall konnten die Mitarbeiter der Station herausfinden, wem das Tier gehört, "von der Besitzerin haben wir aber nur das Zuchtbuch geschickt bekommen, ansonsten ist ihr das Tier egal".