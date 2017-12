Althengstett Lyrische Lautmalerei öffnet Herzen

Althengstett-Neuhengstett. So füllten die Bläser auch beim diesjährigen Weihnachtskonzert die Festhalle mühelos. Gleich zum Auftakt der Blockflötengruppe unter der Leitung von Joachim Baumgärtner hörten vor allem Eltern besonders aufmerksam hin, denn ihre Sprösslinge traten hier zumeist erstmals öffentlich auf. Die Kleinen wurden durch viel Beifall dazu ermuntert, unbedingt am Ball zu bleiben und weiter zu proben.

Weltweit bekannte Melodie präsentiert

Die Jugendgruppe spielte unter dem Dirigat von Sven Sattler das anspruchsvolle Stück "Chariots of Fire", eine weltweit bekannte Melodie, die auch bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele 2012 erklang. "Diese Melodie wird bis heute in vielen Filmen als Unterlegung und Synonym für Slow-Motion-Sequenzen genutzt", wusste Nathalie Talmon l’Armée, die locker moderierte. Auch beim zweiten gefühlvoll interpretierten Titel "You’ ll Be In My Heart" zeigten die jugendlichen Bläser schon ein beachtliches Können.