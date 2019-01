Althengstett Lebenshilfe startet mit goldener Party

Ein Termin im Programm des ersten Vierteljahres tauchte in den Gesprächen immer wieder auf: die Flugreise nach Gran Canaria vom 26. April bis 3. Mai. Wie wichtig auch solche Angebote sind, wurde deutlich, wenn man denen zuhörte, die zum Beispiel schon in Portugal oder auf Teneriffa dabei waren und sah, wie freudig sie von diesen Erlebnissen berichtet haben. Das herzliche und familiäre Miteinander von behinderten sowie nichtbehinderten Menschen im Lebenshilfehaus in Neuhengstett zeichnet nicht nur diese Neujahrsfeier aus, sondern zieht sich als roter Faden durch die Arbeit aller daran Beteiligten. Das war bei der Party des Öfteren zu hören. Auch im Dank einer Mutter eines behinderten Sohns und einer Teilnehmerin an Nina Stein und ihr Team.