Althengstett "Langes Gewand" bildet dieses Jahr einen Investitionsschwerpunkt

Für die Wasserversorgung wird dieser mit 102 000 Euro beziffert. Bei einem Gesamtvolumen von knapp 1,6 Millionen Euro sieht der Vermögensplan Investitionen in Höhe von rund 692 000 Euro vor. Da die beabsichtigten Maßnahmen nicht vollständig aus Eigenmitteln des Eigenbetriebs finanziert werden können, ist eine Kreditaufnahme von 392 300 Euro veranschlagt, wie Kämmerin Ingrid Schmidt erläuterte. "Ob er tatsächlich in Anspruch genommen wird, entscheiden Sie zum konkreten Anlass", hält sie unter Berücksichtigung einen Schuldenstand zum Jahresende von voraussichtlich 745 000 Euro für möglich. Gleichwohl geht die Verwaltung nicht davon aus, dass ein Kredit im beschriebenen Umfang notwendig wird.

Mit 310 000 Euro bildet die Wasserleitung im Gebiet "Langes Gewand" im Bereich Am Schlaichdorn in Neuhengstett den Investitionsschwerpunkt nicht nur im Eigenbetrieb Wasserversorgung. Auch die Abwasserbeseitigung hat mit 210 000 Euro für die Kanalisation in diesem Bereich ihr größtes Vorhaben.

Bei einem Gesamtvolumen von 3,6 Millionen Euro entfallen in diesem Eigenbetrieb rund 1,6 Millionen Euro auf den Vermögensplan, während mit einem Jahresverlust von 85 300 Euro gerechnet wird. Für die Investitionen der Abwasserbeseitigung geht Schmidt allerdings von ausreichend erwirtschafteten Abschreibungen aus, sodass von einer Kreditaufnahme abgesehen werden kann. Allerdings nannte die Kämmerin einen Schuldenstand in Höhe von 7,8 Millionen Euro, in dem das gewährte Trägerdarlehen der Gemeinde mit einem Betrag von sieben Millionen Euro enthalten ist. Mit Blick auf die zukunftsorientierte Entwicklung für die Infrastruktur stimmte das Gremium einstimmig für die Wirtschaftspläne.