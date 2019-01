Althengstett "Ländliche Räume gnadenlos abgehängt"

Politik besteht für den FDP-Spitzenpolitiker zunehmend aus Alarmismus, Protest und PR. Das meint er vor allem mit Blick auf die AfD – gelte aber auch für die anderen Parteien. Die Polarisierung führe dazu, dass die Mitte nicht mehr gehört werde. Kubickis Credo lautet: "Probleme sind nicht da, um die Menschen zu verunsichern, sondern um sie zu lösen." Und: "Die Gesellschaft lebt vom Kompromiss."

Entscheidungen werden wegen der endlosen Streitereien nicht mehr getroffen. Beispiel Flüchtlinge: Es braucht für Kubicki keine neuen Gesetze, sondern die vorhandenen müssten konsequent angewandt werden. Dazu fehle schlichtweg der politische Wille.

Von Verboten hält der Liberale wenig. Das Dieselfahrverbot? Behindert die Mobilität der Menschen. Da könnte man auch Container- und Kreuzfahrtschiffe verbieten, die im Vergleich zu Autos ein Vielfaches an Schadstoffen ausstoßen. Neue Technologien müssten in den Unternehmen umgesetzt werden. Denn für Kubicki ist die Wirtschaft das Fundament schlechthin. Das beginnen seiner Beobachtung nach nun auch die Grünen zu begreifen. Probleme müssten gelöst werden, ohne sich für irgendwelche Ideologien entscheiden zu müssen.

2019 werden nicht nur die Gemeinderäte gewählt, sondern auch das Europaparlament. Für Kubicki die bislang wichtigste Europawahl. Der Brexit sei nur ein Anzeichen dafür, dass der Kontinent auseinander zu fallen droht. Europa und auch Deutschland würden dann in der Welt nicht mehr gehört. Der deutschen Europapolitik rät er, nicht allzu großmäulig und besserwisserisch aufzutreten.

Grüne lässt ihn im Regen stehen

Kubicki und die Frauen: Ein Kapitel für sich. Er wirke in Zeiten der Gleichberechtigung wie ein Anachronismus, heißt es in einem Porträt des "Spiegel". Es regnete in Strömen, als ein Verhandlungstag bei den Jamaika-Gesprächen zu Ende ging. Kubicki eilte zu seinem bestellten Taxi. Ihn überholte Annalena Baerbock, Bundesvorsitzende der Grünen und setzte sich in das Auto. "Herr Kubicki, sie werden doch nicht eine Frau im Regen stehen lassen", habe sie mit unwiderstehlichem Augenaufschlag gesagt, schlug die Tür zu und brauste davon. Kubicki: "Das hat mir gefallen. Eine wunderbare Rotzgöre. Aus uns kann noch was werden."

Natürlich nutzten Erik Schweickert, Vorsitzender des FDP-Bezirks Nordschwarzwald, und der Calwer Kreisvorsitzende Rüdiger Klahm die Gelegenheit, um darum zu werben, bei den Kommunalwahlen zu kandidieren. Die Listen seien längst noch nicht voll.