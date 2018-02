Althengstett Kreisrat fordert sachliche Diskussion

Flott dahin formuliert

Wenn man die Berichterstattung und die Leserbriefe in den vergangenen Monaten verfolge, werde klar, dass eine Versachlichung der Diskussion dringend geboten sei. "Bei aller Unterschiedlichkeit der Interessen über alle Fraktionen hinweg, ich kenne niemanden im Kreistag, der etwas anderes will, als eine wohnortnahe, qualitativ leistungsfähige Notfallversorgung einschließlich einer guten klinischen Grundversorgung für die Bevölkerung im Kreis Calw", äußerte sich Kante. Wer – wie geschehen – mit flott dahin formulierten Zahlen polemisch pauschal unterstelle, die im Kreistag seien blind, hätten nichts verstanden, würden Millionen Steuergelder in den Sand setzen, um Grund- und Bodenspekulanten zu begünstigen, der mache es sich wirklich zu einfach.

"Wer die Vorstellung verbreitet, das Calwer Krankenhaus sei doch ›altbewährt‹, das kann man praktisch so lassen, den verweise ich auf den riesigen Abmangel der Kliniken. Es waren zuletzt wieder über sechs Millionen Euro, und die Prognose zeigt nicht, dass es weniger wird." Althengstett sei allein dafür mit mindestens 350 000 Euro dabei, den millionenschweren Investitionsbedarf noch nicht einmal berücksichtigt. "Das kann ich nicht als ›bewährt‹ bezeichnen, hier muss es heißen, so kann das nicht weitergehen", betonte der Gemeinde- und Kreisrat. Es sei sehr zu begrüßen, wenn Bürger sich mit der Materie sachlich auseinandersetzen, sich informieren und dann konstruktive Anregungen in die Diskussion einwerfen.