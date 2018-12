Die Maxim Kowalew Don Kosaken gastieren am Donnerstag, 17. Januar, ab 19 Uhr in der Althengstetter Markuskirche. Der Chor wird russisch-orthodoxe Kirchengesänge sowie Volksweisen und Balladen zu Gehör bringen. Auch im neuen Konzertprogramm dürfen Wunschtitel wie "Abendglocken", "Stenka Rasin", "Suliko" und "Marusja" nicht fehlen. Eintrittskarten gibt es unter anderem im evangelischen Pfarramt Althengstett, in der Geschäftsstelle des Schwarzwälder Boten in Calw, bei der Teinachtal-Touristik in Bad Teinach und in der Buchhandlung Meiler in Schömberg oder unter www.reservix.de. Die ­Tickets kosten 21 Euro. Foto: Engels Konzertbüro GmbH