Althengstett Kommerz tritt in den Hintergrund

Althengstett-Neuhengstett. Klein und fein ist er nun schon zum 26. Mal ein beliebter Treffpunkt zur beginnenden Adventszeit. Der Kommerz steht dabei nie im Vordergrund, denn sämtliche Einnahmen fließen in eine Kasse und werden anschließend verschiedenen sozialen Projekten zugeführt.

Ein Teil an die Kinderklinik

Der Erlös des diesjährigen Marktes geht zur Hälfte an die Jugendarbeit der Kirchengemeinde. Weiterhin wird das Projekt Hope-Eden in Nigeria unterstützt, ein Brunnenbauprojekt im Sudan und ein Teil wird an die Kinderklinik in Schömberg weitergeleitet.